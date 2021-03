Zoon van doelman van Anderlecht en Standard werd toch keeper: "Mijn pa wou niet dat ik voetbalde"

De carrière van Guillaume Hubert lijkt bij KV Oostende helemaal los te barsten. Al waren zijn ouders niet echt happig voor voetbal.

De vader van de 27-jarige doelman van KV Oostende was doelman bij Anderlecht en Standard. En die wou z’n zoon geen voetballer of zelfs doelman zien worden. “Mijn papa was tégen. Ik zal je zelfs meer zeggen: als ik een zoon zou hebben die ook wil voetballen, zal ik ook tegen zijn. Waarom? Omdat het een heel ondankbare rol is. Ik vind het fantastisch, maar elke dag doe je je pijn. Fysiek en mentaal.”, vertelt Hubert aan Sport/Voetbalmagazine.

Talent voor een positie op het veld had Hubert niet. “De trainer zag snel dat ik niet goed genoeg was. ‘Ga maar in doel staan.’ Ik wilde dat ook, en uiteindelijk bond mijn papa in. Met véél tegenzin.”

Enkele weken voor de competitie begon kwam hij dan toch bij Oostende terecht. “Er waren veel onzekerheden. Ik kwam en zag allemaal nieuwe gezichten. Het is de verdienste van de hele staf dat ze jongens kozen met honger. Jongeren die iets wilden laten zien, of die hun carrière opnieuw wilden lanceren. Dat is goed in elkaar geklikt, er zitten persoonlijkheden tussen die aan de hele ploeg denken, niet alleen aan zichzelf.”

Het draaide uiteindelijk allemaal op werken én vertrouwen. “Met de keeperstrainer ben ik hier meteen op bepaalde lacunes beginnen te werken: voetenspel, diepte op het veld, uitkomen, me manifesteren op centers, afstanden inschatten... We hebben niet direct gefocust op de start. Rond match vier of vijf moest ik er echt klaar voor zijn, zei men.”