Paul Onuachu heeft iets recht te zetten tegen Anderlecht: "Dat mag ons geen derde keer op rij overkomen"

KRC Genk kon tegen Cercle Brugge weer rekenen op de Gouden Stier. De Nigeriaan speelde zeker niet zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar brak de ban met een rake kopbal.

Vorige week donderdag kreeg de boomlange spits voor het bekerduel tegen KV Mechelen nog rust van John van den Brom. "Ik heb Paul er bewust uit gelaten. Ook vandaag zat hij na zestig minuten door zijn beste krachten heen", gaf de Nederlandse T1 aan na afloop van de partij tegen Cercle Brugge. Iets wat de aimable Nigeriaan overigens ook zelf beaamde. "Ik moet slim zijn en goed rusten. Ik mis liever een match dan een maand uit roulatie te zijn. Het was de juiste beslissing van de staff, waar ik hen dan ook dankbaar voor ben."

Paul Onuachu oogt de laatste weken iets vermoeider dan we van hem gewend zijn, maar voor het overige lijkt KRC Genk herboren. "Die opeenstapeling van mentale tikken ligt nu achter ons dankzij de drie zeges op rij. Ook zelf vind ik het makkelijker voetballen. Door de manier van spelen, met meer pressing, krijg ik meer steun voorin", aldus de maker van 25 competitiedoelpunten.

Voor de meeste Belgische clubs wachten nu twee wedstrijdloze weken. Niet zo voor KRC Genk, dat komend weekend in de halve finale van de Croky Cup op bezoek gaat bij Anderlecht. In de competitie won paars-wit twee keer verdiend van de Limburgers. "Ja, dat wordt heel belangrijk. We gaan op volle kracht daarheen. We gaan naar daar om te winnen. We verloren de vorige twee matchen tegen hen, dat mag ons echt geen derde keer op rij overkomen", besluit Paul Onuachu.