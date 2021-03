Debat van de week: De Ketelaere en Trossard wél, Vanaken, Doku en Januzaj niet naar EK (en wie haalt play-off 1?)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Vorige week stelden we u de vraag rond de Rode Duivels. Welke 23 namen u zou meenemen naar het EK, nu we binnen de 100 dagen van het EK zitten. We maakten een barometer van de 23 namen, die u ook nog eens kan nakijken in hieronder in het artikel. Zo kiezen jullie voor Trossard en De Ketelaere voorlopig als laatste namen bij de 23, terwijl Verschaeren zelfs niet in de top-30 zit. Play-off 1 Deze week stellen we u graag de vraag naar wie volgens u play-off 1 zal halen. De strijd is zeker nog niet gestreden en het zou nog wel eens héél spannend kunnen worden voor de resterende plaatsen na Club Brugge. Met nog vier speeldagen komen nog veel ploegen in aanmerking en dus zouden het nog wel eens spannende laatste weken kunnen worden. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie haalt volgens u play-off 1 naast Club Brugge? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Antwerp (51) Genk (49) Oostende (46) Anderlecht (46) Beerschot (44) OH Leuven (44) Zulte Waregem (43) KV Mechelen (41) AA Gent (40)* Charleroi (40)* Standard (40) Stem Je kan nog stemmen tot 15/03/2021 07:00.

Maak jouw selectie Meld je aan om jouw selectie samen te stellen. Aanmelden Voorlopige selectie Keepers

Courtois Thibaut Courtois Thibaut

Mignolet Simon Mignolet Simon

Casteels Koen Casteels Koen Verdedigers

Alderweireld Toby Alderweireld Toby

Vertonghen Jan Vertonghen Jan

Denayer Jason Denayer Jason

Dendoncker Leander Dendoncker Leander

Boyata Dedryck Boyata Dedryck

Vermaelen Thomas Vermaelen Thomas Middenvelders

De Bruyne Kevin De Bruyne Kevin

Tielemans Youri Tielemans Youri

Hazard Thorgan Hazard Thorgan

Meunier Thomas Meunier Thomas

Carrasco Yannick Carrasco Yannick

Castagne Timothy Castagne Timothy

Witsel Axel Witsel Axel

Praet Dennis Praet Dennis Aanvallers

Hazard Eden Hazard Eden

Lukaku Romelu Lukaku Romelu

Mertens Dries Mertens Dries

Batshuayi Michy Batshuayi Michy

De Ketelaere Charles De Ketelaere Charles

Trossard Leandro Trossard Leandro Barometer 1. Courtois Thibaut

2. Alderweireld Toby

3. De Bruyne Kevin

4. Vertonghen Jan

5. Hazard Eden

6. Tielemans Youri

7. Lukaku Romelu

8. Mertens Dries

9. Denayer Jason

10. Hazard Thorgan

11. Meunier Thomas

12. Mignolet Simon

13. Casteels Koen

14. Carrasco Yannick

15. Castagne Timothy

16. Dendoncker Leander

17. Witsel Axel

18. Boyata Dedryck

19. Batshuayi Michy

20. Vermaelen Thomas

21. Praet Dennis

22. De Ketelaere Charles

23. Trossard Leandro

24. Mechele Brandon

25. Saelemaekers Alexis

26. Januzaj Adnan

27. Benteke Christian

28. Doku Jeremy

29. Vanheusden Zinho

30. Origi Divock