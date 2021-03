Kompany zag "genoeg kansen om te winnen": "Bij de tegendoelpunten moeten we niet naar anderen kijken"

Vincent Kompany heeft dit seizoen al veel het positieve moeten zoeken na een nederlaag. Na het verlies tegen Genk was dat moeilijk, want het grootste doel van het seizoen ging verloren. "Dit komt heel hard aan", klonk het ontgoocheld.

En toch... Kompany zag zijn ploeg genoeg mogelijkheden hebben om de match in hun voordeel te beslechten. Nu vonden wij dat wel wat overdreven. "We hebben genoeg kansen en genoeg momenten gehad om het verschil te maken", benadrukte Kompany. "Genk, dat toch wel een sterk aanvallend team is, hebben we op een minimaal aantal kansen gehouden. Het speelde zich bijna allemaal af op afstandsschoten."

Dat tweede wilden we nog geloven, maar weer nekten de individuele fouten Anderlecht. Lawrence liet zich makkelijk aftroeven door Munoz en Wellenreuther ging de bal achter zijn doellijn zoeken. Bij de tweede duwde Miazga in eigen doel. "Bij die twee doelpunten moeten we niet te veel naar anderen kijken. Maar ik ga de jongens niets verwijten. Op basis van de kansen kan ik dat ook niet. Maar het was niet goed genoeg om te winnen. Die paar momenten hebben ons de das omgedaan."

Met een numeriek overwicht niet meer druk kunnen creëren, was natuurlijk ook wel een probleem. "We stonden soms met acht spelers in de box. We waren er wel, alleen konden we niet afwerken. Mykhaylichenko had een helemaal open kans, maar het gaat er niet in. Het verhaal is simpel: we maken samen fouten en we missen samen die kansen, dat is voetbal", besloot Kompany.