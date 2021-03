Cercle Brugge steunt het project van ex-speler Vuza Nyoni

Cercle Brugge overhandigde een uitgebreid pakket met spelersuitrusting en twee stellen trainingstruitjes voor de jongste spelertjes en een aantal ballen, aan oud-speler Vusumuzi Nyoni.

Om het geheugen even op te frissen: “Prince Vuza” arriveerde in 2006 , samen met zijn land- en ploeggenoot bij FC Highlanders (Zimbabwe) Honour Gombami, op Cercle. Hij bleef er vijf seizoenen en speelde in totaal 128 officiële wedstrijden voor Groen-Zwart. Na zijn Cercleperiode speelde hij voor Germinal Beerschot, RAEC Mons, FC Izegem, Dikkelvenne en actueel Westhoek waar hij ook trainer is bij de jeugd. Komend seizoen speelt de binnenkort 37-jarige Vuza voor FC Poperinge.

Cercle Brugge vroeg Tania Willem wat haar aandeel is in het verhaal van de truitjes. “Vroeger zorgde ik reeds voor schenkingen van voetbalmateriaal naar Gambia toe door persoonlijke vriendschappelijke contacten daar die ook instonden voor de verdeling ter plaatse. Na zijn vertrek bij Cercle volgde ik Vuza bij de ploegen waar hij naderhand speelde en we zijn steeds blijven contact houden. Onlangs zaten we samen en vertelde hij dat hij graag shirtjes zou schenken aan de jeugd in Zimbabwe. Gezien ik er enige ervaring in had stelde ik voor te helpen via o.a. facebookoproepen en kwamen we ook bij Cercle terecht. We zijn Cercle heel dankbaar."

De bestemming van de sportuitrusting is de jeugd (U10, U13, U15, U17 & U21) van een ploegje in de stad Bulawayo waar Vuza’s vader woont.