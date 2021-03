Debat van de week: Deze ploegen spelen play-off 1 (en wat denkt u over de BeNe League?)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Vorige week stelden we u de vraag rond play-off 1 en welke ploegen dat volgens u zullen gaan halen, naast het al geplaatste Club Brugge uiteraard. En u bent daarin vrij tot zeer duidelijk. Antwerp (93%) en Genk (90%) lijken de strijd zeker te zullen gaan halen. Voor plek 4 is er nog wat meer spanning, al heeft Oostende duidelijk veel meer kans volgens jullie dan Anderlecht. Ook Beerschot, OH Leuven en in mindere mate Zulte Waregem, Mechelen, Gent, ... krijgen nog enkele stemmen. BeNe League Deze week stellen we u graag de vraag naar de BeNe League. Op een vergadering van de Pro League werd daartoe de deur weer op een ferme kier gezet. Zou het de kwaliteit van de Belgische topclubs verbeteren? Mogelijk wel. Maar weegt dat op tegen de nadelen voor de andere Belgische clubs, die zo op een 'tweede niveau' zouden verzeild raken? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

De BeNe League, een goed idee? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja, de topclubs gaan er wel bij varen 31% Ja, maar er zijn gevaren voor de andere clubs 10% Nee, simpelweg geen goed idee 59% Andere mening (laat in reacties weten!) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 20/03/2021 11:00.

