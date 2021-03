Lierse volgend seizoen in 1B, met de nodige versterking: "Die leemte gaan we opvullen"

Lierse speelt volgend seizoen niet in de amateurreeksen, maar wel nog steeds in 1B. Dat besliste de Raad van Bestuur van de Pro League vandaag.

De degradatie hing boven het hoofd van de club. “Dat zou een enorme dreun geweest zijn voor de hele club. Vergeet immers niet dat we als profclub nu werk geven aan zo’n vijftig mensen”, klinkt het bij CEO Yorik Torreele en voorzitter Luc Van Thillo aan GVA.

Dat alle leden dit aan Lierse gaven, komt goed aan. “Maar gelukkig beseften alle clubs dat dit de meest logische beslissing was. Het doet ook deugd dat ze het ons allemaal ook duidelijk gunnen, want de beslissing over Lierse is met unanimiteit goedgekeurd.”

Twee weken voor de start kreeg Lierse vorig jaar te horen dat het in 1B mocht aantreden. “De tijd was toen te kort om écht klaar te zijn voor die stap. We zijn met een enorme achterstand begonnen en hebben die nooit meer kunnen rechtzetten. We beseffen ook wel dat we nu een soort herkansing krijgen. We hebben veel geleerd uit afgelopen seizoen en gaan dat nu in praktijk omzetten. Het is duidelijk dat we nu wél de tijd hebben om tegen de start van volgend jaar wél klaar te zijn.”

Toch blijft de ploeg trouw aan zijn principes om jeugdspelers kansen te geven. “We blijven sterk inzetten op onze jeugdwerking en gaan in onze kern zoveel mogelijk plek blijven maken voor Belgen. Maar dat betekent niet dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn. We beseffen zelf immers ook wel dat we dit seizoen ervaring misten. Die leemte gaan we opvullen. Als we dus een goede buitenlander als alternatief kunnen vinden voor een bepaalde noodzakelijke positie, dan gaan we niet twijfelen. Net zoals we ook niet gaan twijfelen als we een 28-jarige ervaren Belg kunnen aantrekken. Alleen gaan die ‘uitzonderingen’ ook heel duidelijk mee in onze filosofie moeten stappen en ze mee moeten ondersteunen.”