Van den Brom onderschat Standard niet en weet hoe het komt dat het nu wel lukt

Vanavond staan in de Jupiler Pro League Racing Genk en Standard in de Jupiler Pro League tegenover elkaar. Voor John van den Brom is het nu elke wedstrijd bekerfinale.

Racing Genk leeft met het nodige vertrouwen naar het competitieduel tegen Standard. “Dit is geen repetitie voor de bekerfinale, maar al een eerste finale op zich”, zegt van den Brom bij HBVL. “Dit is absoluut geen oefenpotje. Wij willen naar play-off 1, in dat kader spelen we de volgende weken nog vier finales. Die bekerfinale is nog erg ver weg.”

Van de teugels lossen is in ieder geval geen sprake, ook al loopt alles nu wel op wieltjes bij Genk. “Daarom ben ik blij dat we tegen Standard spelen. Ik ervaar dat deze wedstrijd enorm leeft binnen de club en zeker bij onze supporters. Dat bewustzijn is er ook in de spelersgroep. Iedereen beseft dat we het niet zullen halen als we slechts aan 70 of 80 procent gaan voetballen.”

Van den Brom weet ook waarom het nu plots wel lukt voor Racing Genk. “We hebben vier keer op een rij gewonnen, omdat we zoveel energie uitstralen. We brachten daarbij leuk voetbal, gaven weinig weg, creëerden veel kansen en scoorden vlot. Dat zorgt voor vertrouwen, merk ik ook op training. Dan zou het toch helemaal te gek zijn om nu niet door te gaan op dat elan. Nee, daar ben ik niet bang voor.”