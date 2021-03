"Club Brugge-Antwerp is belangrijk maar dat weegt niet op tegen Club-Anderlecht!" Vooruitblik door een Antwerpse Club-supporter

Zondag staat Club Brugge - Antwerp op het programma tijd om even vooruit te blikken met Kris en Chris. Kris is een Brugge-fan die woont in Antwerpen en Chris een Antwerp-fan die in Oostende woont. In deel één blikken we vooruit met Kris naar zijn Club Brugge.

Je woont in Antwerpen. Hoe komt het dat je een Club Brugge fan bent geworden?

"In mijn geboortestreek, de Rupelstreek, was je of Bruggesupporter of Anderlechtsupporter en in mindere mate waren er ook KV Mechelen supporters. Van Antwerp was er geen sprake want dat was voor de mensen van de stad (lachend). Er waren daar meer supporterslokalen van Brugge dan in West-Vlaanderen en ook vele leden van de harde kern zaten daar. In de jaren negentig ging ik naar alle matchen van Club Brugge kijken. Op verplaatsing was dat heel leuk en dikwijls spannend met rellen, roepen, politie,....en ook toen al riepen ze naar ons uitvak 'BOEREN! BOEREN!' Maar 90% van dat uitvak bestond uit mensen van de provincie Antwerpen. Wij vonden dat altijd grappig want er zaten maar een paar West-Vlamingen in het uitvak (al lachend)"

Hoe belangrijk is de wedstrijd tegen Antwerp? Is dit de belangrijkste wedstrijd?

"Club-Antwerp is belangrijk maar dat weegt niet op tegen Club-Anderlecht. Anderlecht is en blijft onze grote rivaal en de haat voor Anderlecht gaat heel ver. Ik zou durven zeggen dat vele supporters liever 5 matchen op rij verliezen en dan winnen tegen Anderlecht dan omgekeerd. "

Is de wedstrijd een gesprekonderwerp op het werk?

"Nee, want mijn collega's die voetbal volgen die kijken alleen maar naar de grote Europese ploegen en niet naar de Belgische competitie."

Wie wint er zondag en wat voor een match verwacht je?

"Normaal wint Club omdat ze zo veel meer kwaliteit hebben maar in voetbal weet je nooit en zeker voor Antwerp is dit de match van het jaar. Het zal weer een potige partij worden met een afwachtend en zeer gemotiveerd Antwerp. Ze zullen speculeren op de counter en proberen met alle middelen het spel van Brugge te ontregelen."

Is dit Club te sterk voor de Belgische competitie?

"Op dit moment is Club veel te sterk voor de Belgische competitie. Het goede beleid de afgelopen jaren, trouwe supporters, goede scouting en spelers met veel winst doorverkopen hebben Club gebracht waar ze nu staan. Als het nieuwe stadion er komt wordt de kloof nog groter. De grote voorsprong op dit moment is eigenlijk niet goed voor het Belgische voetbal. Het is aan de anderen om de kloof te verkleinen

Zou in een BeNeliga Club Brugge ook kampioen spelen?"

Club zou in de BeNeliga altijd top drie spelen maar op dit moment is Ajax nog een maatje te groot. Club neemt Ajax als voorbeeld en binnen korte tijd denk ik dat ze op hetzelfde niveau kunnen komen."