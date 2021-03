Club Brugge kan zondag de kloof met Antwerp op 22(!) punten brengen: "Dat willen we nu vooral doen"

Charles De Ketelaere deed met een prima invalbeurt de wedstrijd op Gent mee kantelen in het voordeel van Club Brugge: 0-4. En zo is de kloof nu al 19 punten op Antwerp, vlak voor de clash met The Great Old.

Zondag 21 maart om 13.30 uur staat de clash tussen Club Brugge en Antwerp op het programma. In de stand heeft blauw-zwart momenteel 19(!) punten meer dan stamnummer 1.

Dat kunnen er dus 22 worden enkele speeldagen voor de start van de play-offs. Op die manier is - zelfs na halvering van de punten - het spelen van play-offs voor de titel bijna niet meer nodig.

Play-offs overbodig?

"De play-offs overbodig maken? Daar zijn we niet mee bezig", aldus De Ketelaere in zijn reactie na de 0-4 op Gent. "We wilden tegen Gent vooral de match tegen Charleroi achter ons laten en dat is ons gelukt. Nu willen we ook tegen Antwerp gewoon winnen. We willen zo snel mogelijk zoveel mogelijk punten pakken."

"Bovendien hebben we allemaal ook nog onze persoonlijke doelen. Ik ben elke wedstrijd in ieder geval nog gemotiveerd genoeg om er vol voor te gaan. Het is leuk om er elke match opnieuw tegenaan te gaan."