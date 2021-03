Geen Jens Cools (Eupen) vanavond tegen KV Kortrijk: Meteen ook einde seizoen?

Eupen zal vanavond tijdens het competitieduel tegen KV Kortrijk geen beroep kunnen doen op Jens Cools. De 30-jarige middenvelder sukkelt met een dijbeenblessure en is drie à vier weken out.

Een serieuze tegenvaller voor Jens Cools. De Eupen-middenvelder heeft een blessure aan het dijbeen en is enkele weken buiten strijd volgens Het Laatste Nieuws. Hij mist daardoor zo goed als zeker de rest van het seizoen tenzij zijn ploegmaats stunten en alsnog de kwalificatie voor Play-off 2 afdwingen, maar met nog maar vier resterende wedstrijden lijkt die kans eerder klein.

De Panda's staan pas dertiende in de Jupiler Pro League op zes punten van Zulte Waregem dat de achtste en laatste Play-off 2-plek bekleedt.

Kortrijk

Door de afwezigheid van Cools mist Eupen tijdens het competitieduel tegen Kortrijk vanavond wel een belangrijke speler. Onze landgenoot is een vaste waarde in het elftal van Beñat San José. De 30-jarige middenvelder kwam dit seizoen al 25 keer in actie bij de Oostkantonners.