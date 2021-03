🎥 Herbeleef het heerlijke pareltje van Julien Ngoy (KAS Eupen)

Zaterdagavond kon KAS Eupen de bekeruitschakeling doorspoelen met een deugddoende 2-0 overwinning tegen KV Kortrijk. Vooral het openingsdoelpunt van Julien Ngoy deed de monden bij alle voetballiefhebbers openvallen.

De thuisploeg domineerde tegen een onmondig Kortrijk, maar toch bleef het grote gevaar lang uit. Pas in de tweede helft opende Julien Ngoy de score met een fraaie treffer. De 23-jarige flankaanvaller ging op wandel door de Kortrijkse verdediging en knalde de bal perfect in de winkelhaak. Marko Ilic was kansloos.

Het was ondertussen al zijn zesde doelpunt van het seizoen, maar wat voor een pareltje. Tien minuten voor tijd verdubbelde Knowledge Musona de score. Dankzij deze overwinning komt Eupen op gelijke hoogte met KAA Gent, al komen zij nog wel in actie tegen Cercle Brugge.