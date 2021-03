Belgisch voetbal 2.0 op tafel: BeNeLiga, een volwaardige profcompetitie met zestien clubs én een oplossing voor de beloften

Hét moment is daar. In 2021 zal er worden beslist of er een BeNeLiga zal komen of dat de grensoverschrijdende competitie voor de start al ten grave wordt gedragen. Maar dé vraag: hoe zal het Belgische voetbal er dan uitzien?

De voorbije maanden maakten de Belgische topclubs hun concullega’s warm voor een grensoverschrijdende competitie. Maar wat ligt er nu concreet op de Belgische tafel? Aan de hand van onze informatie proberen we de puzzel te leggen. De BeNeLiga zal bestaan uit achttien clubs: acht Belgische en tien Nederlandse vertegenwoordigers. Concreet betekent dat dat RSC Anderlecht, Club Brugge, KAA Gent, KRC Genk en Standard als G5 zeker zijn van hun plaats. Verder lijken Antwerp FC en Sporting Charleroi logica. Rest nog een plaatsje: we gaan geen clubnamen noemen. © photonews Onder de BeNeLiga zal er een volwaardige Belgische profdivisie worden opgestart. De Jupiler Pro League verdwijnt dus niet, maar zal een andere invulling krijgen. Simpel gesteld: de tien overgebleven teams uit 1A worden aangevuld met de profclubs die momenteel in 1B voetballen. Dat wil zeggen: zeventien clubs. Hier moeten de punten en komma’s nog gezet worden, maar een divisie met zestien clubs lijkt het pleit te gaan winnen. En de beloften? Het is logisch dat Club NXT niet in de profdivisie zal voetballen. En toch zullen de beloftenteams hun broodnodige ervaring bij de grote jongens krijgen. Het is namelijk de bedoeling dat de beloften van de beste Belgische clubs worden ondergebracht in Eerste Amateur. Ook in die divisie voetballen heden ten dage immers héél véél profs. Kortom: een grensoverschrijdende competitie met Nederland, een volwaardige profklasse en vervolgens de amateurreeksen. Het moet dé toekomst van het Belgische voetbal worden. Misschien toch eerst eens met UEFA gaan babbelen.