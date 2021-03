Noa Lang wil zich in de kijker spelen bij Jong Oranje: "Proberen het EK te winnen"

Noa Lang voegde zich maandag bij de selectie van Jong Oranje. Hij kijkt enorm uit naar deze interlandbreak.

Woensdagavond speelt Jong Oranje tegen Roemenië een EK-kwalificatiewedstrijd. "Met een goed en leuk gevoel ben ik hier”, zegt de speler van Club Brugge aan De Telegraaf. “Er komt een mooie week aan dus ik kijk er naar uit.”

En daarin wil Noa Lang wel wat van zichzelf laten zien. “We zitten bij goede voetballanden, vooral Duitsland is goed. Het worden drie mooie wedstrijden. Het is een mooi podium om het als team te laten zien en Nederland op de kaart te zetten. We zijn er op gebrand om het EK proberen te winnen."

Noa Lang blikte ook nog even terug op zijn coronabesmetting. "Ik kan niet ontkennen dat ik een beetje moeilijk ben hersteld van corona, ik heb het in de afgelopen wedstrijden ook best wel zwaar gehad, fysiek en conditioneel. Maar het gaat per wedstrijd wel een beetje beter. Het is een kwestie van tijd en wedstrijden spelen, dan komt het vanzelf wel weer terug."