"Was niveau van onderaan het klassement" en "Dat zit in de hoofden, maar ...": Vanhaezebrouck niet verrast door slechte match tegen Cercle Brugge

Hein Vanhaezebrouck was na de driepunter van AA Gent tegen Cercle Brugge niet in de wolken van het spel dat de Buffalo's op de mat hadden gebracht. Toch was hij over één zaak wel heel tevreden.

"Kort en bondig: het was niet goed, niet in eerste helft en ook niet in de tweede. Niet ondanks de wissels of een ander systeem, neen. Was het goed? Neen. Was het verdiend? Neen", opende Hein Vanhaezebrouck na de 1-0 zege tegen Cercle Brugge duidelijk.

"Hadden we moeten verliezen? Neen, maar dat had wel gekund. Een gelijkspel had misschien het eerlijkste geweest in een match met twee niet-geweldige ploegen. Het was het niveau van onderaan het klassement moet ik zeggen van beide ploegen."

Niet verrast

"Ik was niet verrast daarin", gaf hij toe. "Uiteraard wil ik beter voetbal zien. Misschien was er teveel druk op de ketel. De voorbije jaren had Gent in money time ook al een aantal spelers die niet meer brachten wat je ervan zou verwachten. Dat spelers van een grote club daarmee om moeten kunnen? Het is niet altijd zo makkelijk als het is."

"Er mag niet veel meer foutgaan of we missen de play-offs. Dat zit ook in de hoofden", aldus nog de oefenmeester van Gent. Maar de slotsom was wel positief: "Het mag eens meezitten. Het waren drie punten van levensbelang. We zijn er nog niet, want we staan nog altijd maar negende. Maar we schuiven wel een beetje op."