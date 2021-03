Einde competitie of niet? Pro League reageert ferm na de bezorgde uitspraken van Steven Van Gucht & co

De Belgische regering heeft op woensdag opnieuw maatregelen aangekondigd. Voorlopig komt het profvoetbal nog niet in het oog van de storm, maar er was de voorbije weken wel wat deining over de hele zaak.

Steven Van Gucht had eerder deze week nog aangegeven dat er wel "heel veel besmettingen zijn in het voetbal" (lees het HIER nog eens van naaldje tot draadje) - En dat een mogelijke stop van de competitie altijd nog kon besproken worden. Zekerheid Maar voorlopig worden de profcompetities dus gespaard. "We hebben de laatste maanden laten zien dat we het profvoetbal op een zekere manier kunnen organiseren", is woordvoerder Stijn Van Bever van de Pro League duidelijk. Hij voegde er ook nog aan toe dat de Pro League in nauw contact staat met de virologen en dus de nodige aanpassingen kan maken indien nodig.