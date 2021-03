Beerschot licht de optie van aanvaller en verlengt contract tot 2022

Beerschot heeft de optie in de overeenkomst van aanvaller Marius Noubissi gelicht. De Kameroener blijft zo tot midden 2022 bij Beerschot.

Noubissi is sinds 2018 op het Kiel en scoorde 23 goals op 72 wedstrijden. “Ik hoopte op deze verlenging”, verteltt Noubissi. “Ik hou echt van Beerschot en van Antwerpen. Ik ben in mijn drie seizoenen hier verliefd geworden op de stad en op de club. Ik wil hier zelfs na mijn carrière graag blijven”, zegt de Kameroener.

Technisch manager Sander van Praet duidt de verlenging van Noubissi. “We zijn blij iemand als Marius langer bij de club te houden. Marius is een krachtige en doelgerichte spits. Een belangrijk profiel in het moderne voetbal. Hij heeft zijn waarde al bewezen en zal dat in de toekomst nog doen.”

Ook voorzitter Francis Vrancken is tevreden dat de Kameroener nog een jaar langer bij Beerschot blijft. “Bij Beerschot hechten we er veel belang aan om te blijven investeren in spelers waar we rotsvast in geloven. Marius is daar een mooi voorbeeld van. Zijn kwaliteiten en ongebreidelde inzet zijn zo groot dat we hem absoluut willen houden.”