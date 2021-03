Eerste topclub heeft zich gemeld, Noa Lang laat zijn licht schijnen op transfersom: "Denk dat de club wel meer zal vragen dan dat"

Noa Lang is dé groeibriljant van Club Brugge. En eentje die heel wat geld zou kunnen in de lade brengen. Zelf is hij alvast niet van enige branie verstoken.

De marktwaarde van de jonge Nederlander is inmiddels volgens Transfermarkt al niet minder dan 20 miljoen euro geworden. "Toen ik naar Brugge kwam, was dat 4,5 miljoen euro. Op een dag zal ik nog veel meer waard zijn, het kan snel gaan", aldus Lang in gesprek met Helden. Meer dan 20 miljoen "Als ik nu een transfer maak, dan zal de club nog meer dan twintig miljoen vragen, denk ik zo", geeft hij alvast een voorzetje. Zoals geweten is AC Milan de eerste ploeg die concrete interesse heeft getoond in de winger van Club Brugge. De prijs? Dat zal inderdaad niet van de poes zijn.