Extra troefkaart voor het EK? Speler van Standard is terug op het trainingsveld

De bondscoach heeft werk aan de winkel na de drie WK-kwalificatiewedstrijden van de afgelopen week. Enkele spelers hebben zich duidelijk laten zien, terwijl anderen geen kans kregen. Duidelijke signalen dus.

Toch zullen er voor de selectie zeker nog jokers uit te delen zijn. Eentje daarvan is mogelijk Standard-verdediger Zinho Vanheusden. Hij staat terug op het veld na zijn kruisbandletsel aan de rechterknie.

Vanheusden postte zelf een filmpje op zijn sociale media waarbij hij met de bal aan het trainen is. De speler van Standard hoopt dit seizoen bij Standard nog wat speelminuten te verzamelen. Misschien komt hij ook nog in aanmerking voor de EK-selectie van bondscoach Martinez.

Nice feeling to work with the ⚽️ again! pic.twitter.com/S4E8eiyJ6W