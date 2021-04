Waarom Anderlecht bepaalde keuzes maakte: "Het was gewoon niet werkbaar tussen die twee"

Dat Anderlecht niet het gemakkelijkste seizoen bijna achter de rug heeft, is een eufemisme. Peter Vandenbempt zegt hoe het zover kon komen.

Uiteindelijk draait het allemaal om een samenloop van omstandigheden. “Wat Anderlecht nu meemaakt, is gewoon de combinatie van een jonge ploeg en een onervaren trainer. Het wegsturen van Vercauteren was een keuze die Anderlechts seizoen heeft bepaald. Het was in feite geen keuze, want het was niet meer werkbaar tussen die twee”, vertelt Vandenbempt aan Sport/Voetbalmagazine.

Wanneer kan je dan spreken van een geslaagd seizoen voor Anderlecht? “Ze hebben een ploeg die presteert met vallen en opstaan, en een trainer die alle fouten van een beginnende coach moet maken op korte termijn. Als je dat optelt, plus veel spelers wisselen, weet ik niet of je straks als Anderlecht vijfde eindigt, kan concluderen dat ze het hebben laten afweten.”

En het probleem zal ook niet zomaar van de baan geraken. “Anderlecht zit in een louteringsfase die een paar jaar zal duren. Jonge spelers brengen, is fijn, maar die moeten ingebracht worden in een goed draaiend elftal. Nu moeten te veel jonge spelers ingepast worden in een team dat niet draait. De spelers op wie je zou moeten bouwen en vertrouwen zijn te wisselvallig. Verdedigend staat het nu wel goed, ondanks het feit dat Kompany al vijftig verdedigers heeft gebruikt. Meer zelfs: hadden ze de voorbije maanden kunnen spelen met Hendrik Van Crombrugge in doel, stonden ze nu al in de top vier, zonder dat die mirakels had moeten doen.”