Laurent Depoitre blijft positief: "Ik denk niet dat ons seizoen binnen drie wedstrijden voorbij zal zijn"

Laurent Depoitre heeft nog niet veel plezier beleefd aan dit seizoen. De aanvaller van KAA Gent scoorde nog maar twee doelpunten in 20 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Toch blijft hij strijdvaardig.

"Het hele seizoen had ik verschillende kleine fysieke problemen die mij verhinderden om terug te keren naar mijn beste niveau," zei Laurent Depoitre in een persconferentie die terug te vinden was op de officiële website van de Buffalo's. "Blessures horen bij voetbal, maar het is altijd een slecht moment om er niet bij te zijn. Je wilt het team helpen, net als alle andere spelers. Ik ben blij dat ik terug ben en mij amuseer op het veld. Ik heb geen pijn, maar ik ben nog niet 100%. Ik werk er aan en ik wil vechten tot het einde van het seizoen", aldus de aanvaller van KAA Gent.

Laurent Depoitre wil nu goed presteren in de laatste drie wedstrijden. "Alles kan veranderen in de komende drie wedstrijden. Het seizoen kan voorbij zijn, maar ik geloof het niet. Ik denk dat we in de top acht kunnen komen. Over drie wedstrijden zullen we conclusies trekken. We moeten vertrouwen hebben in onszelf."