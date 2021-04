Nog steeds zes kandidaten voor drie plekken: de programma's van de kandidaten voor play-off 1

In de Jupiler Pro League mogen we ons nog opmaken voor nog twee hele spannende speeldagen nog. Daarbij kan er in de strijd om play-off 1 nog héél veel gebeuren. Een situatieschets met de programma's en mogelijkheden.

1. Club Brugge 73 Club Brugge heeft een voorsprong van negentien punten in de stand en is al langer dan vandaag zeker van de eerste plaats bij het einde van de reguliere competitie en een stekje in play-off 1 uiteraard ook. 2. Antwerp 54 Antwerp heeft onlangs een nederlaag tegen Anderlecht momenteel nog steeds een bonus van vijf punten op de vijfde in de stand. Aan 2 op 6 in de resterende wedstrijden heeft het altijd genoeg om play-off 1 te halen. Programma: Moeskroen (uit), Genk (thuis) 3. Genk 53 Genk heeft een bijzonder goede zaak gedaan door te winnen in Leuven. Het heeft nu aan een overwinning tegen STVV of op Antwerp genoeg om de top-4 vast te houden. Programma: STVV (thuis), Antwerp (uit) 4. Anderlecht 52 Ook Anderlecht heeft een geweldige zaak gedaan in de strijd om play-off 1. Het heeft nu drie punten meer dan KV Oostende en heeft alles dus in eigen handen. Oostende heeft wel meer gewonnen wedstrijden, dus bij een gelijke stand speelt dat in het voordeel van de Kustboys. Paars-wit heeft dus nog minstens 4 op 6 nodig om helemaal zeker te zijn. Programma: Club Brugge (thuis), STVV (uit) 5. Oostende 49 Oostende heeft het niet meer in eigen handen en moet om te beginnen best zelf zijn beide resterende wedstrijden winnen en dan hopen dat Anderlecht verliest van Club Brugge bijvoorbeeld. Programma: Beerschot (uit), Cercle Brugge (thuis) 6. Zulte Waregem 46 Ook voor Zulte Waregem is het mathematisch gezien nog mogelijk. Als ze winnen in Mechelen en thuis tegen Gent en Anderlecht 0 op 6 pakt én Oostende geen 4 op 6 pakt, dan worden ze alsnog vierde. Programma: Mechelen (uit) en Gent (thuis) 8. Beerschot 44 Beerschot heeft nog een wedstrijd tegoed en krijgt dus nog drie wedstrijden om het puntenaantal aan te dikken. Met ook nog een match tegen Oostende voor de boeg kunnen ze zeker boven hen uitkomen, maar Anderlecht mag ook van Beerschot maar maximaal nog 1 op 6 pakken. Programma: Charleroi (thuis), Oostende (thuis), Standard (uit)

