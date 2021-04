Een overzicht van de carrière van Killian Overmeire; een clubicoon

Clubliefde. Iets wat een zeldzaam begrip is geworden op de hedendaagse voetbalvelden. Killian Overmeire is dan ook een zeldzaamheid, hij kwam in totaal 26 jaar uit voor Sporting Lokeren. Je kan wel zeggen dat de Oost-Vlaming heel wat heeft meegemaakt in Daknam.

Het begin

Als jonge snaak begint Overmeire op 4-jarige leeftijd te voetballen bij KFC Assenede. Na 4 jaar verhuist hij al naar Sporting Lokeren, waar hij dus zal uitgroeien tot een clublegende.

Na de jeugdreeksen doorlopen te hebben, maakt ‘Mister Lokeren’ op zeventienjarige leeftijd zijn debuut bij de eerste ploeg onder coach Paul Put. Al snel wordt Overmeire onmisbaar in het eerste elftal.

De Rode Duivel

Ook buiten Lokeren bleven de prestaties van Killian Overmeire niet onopgemerkt. In 2007 wordt hij opgeroepen bij de Rode Duivels voor de interlands tegen Luxemburg en Azerbeidzjan. In de 84ste minuut mocht de Lokerenaar invallen tegen Luxemburg, een wedstrijd waar onder meer ook Eden Hazard zijn debuut maakte. Een hoogtepunt dus uit Overmeires carrière.

De leider

Na een zevental jaar in de eerste ploeg van Lokeren gespeeld te hebben, kreeg Overmeire in 2010 eindelijk de aanvoerdersband toegewezen. De jaren daarop behaalde Lokeren vele successen.

Met Overmeire als kapitein won Sporting Lokeren twee maal de beker. Een keer in het seizoen 2011/12 en een keer in het seizoen 2013/14. Nog een piek uit de carrière van ‘Mister Lokeren’.

© Photonews

De ondergang

Een huwelijk bestaat uit goede tijden, maar ook uit slechte tijden. Dat was bij Overmeire en Sporting Lokeren niet anders, hij maakte de ondergang van zijn club mee.

In 2019 zakte Killian Overmeire met zijn Sporting Lokeren uit 1A. Een jaar later eindigt de Oost-Vlaamse club laatst in 1B en worden ze daarbovenop ook nog eens failliet verklaard. Overmeire was voor het eerst in zijn carrière clubloos.

Gelukkig voor Lokeren, bood KSV Temse een helpende hand. De fusie KSC Lokeren-Temse was in 2020 gevormd, de club komt uit in de 2de amateurklasse. Een echte clubspeler dat Overmeire is, ging hij in de 2de amateurklasse voetballen voor zijn geliefkoosde Lokeren. Dat bleek dus het laatste station in de mooie carrière van Killian Overmeire