OFFICIEEL Oud-speler van Club Brugge, Charleroi en Oostende tekent contract na 9 maand

De 34-jarige Nigeriaanse spits scoorde in de Jupiler Pro League 90 goals in 286 wedstrijden voor Charleroi, Club Brugge en KV Oostende.

Negen maand zat hij zonder club, maar nu is er toch een aanbieding uit de bus gekomen. Akpala tekent voor de rest van het seizoen bij het Roemeense Dinamo Boekarest.

Bij Dinamo Boekarest moet hij voor de nodige goals zorgen om de ploeg in de hoogste afdeling te houden.

Former Brugge and Nigeria striker Akpala (34) has joined Dinamo on a short term contract. He last played an official game one year ago. pic.twitter.com/4v7vUML8Q0