Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 31!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

We moesten er door een aantal inhaalwedstrijden een tijdje op wachten, maar hier is dan toch nog ons team van de week van speeldag 31!

Doel

In doel posteren we deze week Sinan Bolat. De doelman van AA Gent hield zich stevig recht tegen Cercle Brugge en moest toch een paar keer goed tussenkomen om zo de drie punten over de streep te helpen trekken.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. De Norre zorgde met heel wat aanvallende intenties en een doelpunt voor vreugde bij OH Leuven, Agouzoul was - niet voor het eerst - een lichtpuntje bij Moeskroen en De Laet was het toonbeeld van onverzettelijkheid achterin bij The Great Old op Club Brugge.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor vijf hele sterke spelers. Trebel was met twee goals en een assist van belang voor Anderlecht, Hjulsager was de man die Oostende aan de drie punten hielp, Ito was op de flank met twee goals van belang voor Genk en Sowah deed voor Leuven met twee assists hetzelfde. UIt de inhaalmatchen komt daar ook nog eens de levensbelangrijke Holzhauser bij uiteraard.

Aanval

Voorin vielen de twee doelpunten van Suzuki (en Mboyo) op in de inhaalwedstrijd in Beveren, terwijl Klauss met een goal en assist Standard aan een punt had geholpen tegen Genk.

Dat levert dan onderstaand elftal op: