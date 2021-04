Paul Gheysens reageert op mislukte beursgang Club Brugge: "Jammer, want Antwerp dan 300 miljoen euro waard"

Paul Gheysens is al enkele jaren de sterke man van Royal Antwerp FC en in die hoedanigheid is hij bezig van The Great Old een topclub te maken in België.

De beursgang van Club Brugge kwam ook onder meer ter sprake in een interview van De Tijd met de bekende investeerder en bouwheer. Beursgang "Het is jammer. Want als Club Brugge op de beurs 400 miljoen euro waard zou zijn, dan is Antwerp er 300 miljoen euro waard", kon er een lachje af. "Ach, ik heb vooral de haast in het dossier niet begrepen. Maar Club wordt op een goede manier bestuurd en speelt ook goed voetbal." Antwerp zelf heeft (voorlopig) geen beursplannen, zo klinkt het nog in de krant.