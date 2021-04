Club Brugge naar Anderlecht: Kan Clement een beroep doen op Noa Lang?

Noa Lang blesseerde zich tijdens de interlandbreak bij Jong Oranje. Trainer Philippe Clement van Club Brugge laat zijn licht schijnen op een wederoptreden.

De blessure van Noa Lang lijkt goed te evolueren. “Het is nog niet duidelijk of hij kan spelen”, vertelt Clement op de persbabbel. “Noa heeft grote delen van de training meegedaan. Het is al positief als je ziet waar hij nu staat, maar we moeten afwachten of hij geen reactie krijgt.”

Toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat Lang zal starten. “We hebben nog 48 uren. Of ik de wedstrijdvoorbereiding dan zonder hem doe? Ja, maar er zijn wel meer dan elf spelers die bij zo’n voorbereiding betrokken zijn. We weten hoe we zondag willen voetballen en wat de kwaliteiten van Anderlecht zijn.”

Ook Dirar is onzeker. Hij sukkelt met de hamstrings en reist zo goed als zeker niet mee naar Anderlecht.