Zware kritiek op financiën Anderlecht én Standard: "Zeer woelig water" en "Onder curatele van licentiemanager"

Zo goed het financieel gaat met clubs als Club Brugge en KRC Genk, zo slecht gaat het met Anderlecht en Standard. Dat blijkt ook uit de jaarrekeningen van de voorbije vijf jaren.

Zowel Anderlecht als Standard hebben het momenteel moeilijk om het hoofd boven water te houden, zoveel is duidelijk.

Voor Anderlecht zou een derde jaar op rij geen Europees voetbal halen een zware domper zijn. De voorbije seizoenen hadden ze al verschillende kapitaalsverhogingen nodig.

Woelig water & curatele

"Het is een raadsel hoe ze de coronaschok gaan opvangen", aldus sporteconoom Wim Lagae in Het Laatste Nieuws. "Het is duidelijk dat de club in zeer woelig water zit."

Toch kan het nog altijd erger. Zo is er ook nog Standard bijvoorbeeld. "Net als Anderlecht teren zij vooral op inkomsten van wedstrijddagen, die nu door de coronacrisis zijn weggevallen", is Lagae duidelijk. "Je zou kunnen zeggen dat de Rouches onder curatele van de licentiemanager staat."