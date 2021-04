Toch wel opmerkelijke uitspraak van De Boeck: "Met Kompany als coach zou Club Brugge in het peloton zitten"

Anderlecht-Club Brugge is een wedstrijd waar vooral voor de thuisploeg nog veel op het spel staat. Blauw-zwart heeft een straat voorsprong. Maar volgens Glen De Boeck heeft dat veel te maken met Philippe Clement, die voor een directere manier van voetballen kiest.

In een interview met Het Nieuwsblad wordt De Boeck de vraag gesteld of Club met Kompany aan het roer ook zo overheersend zou zijn. "Neen. Met Kompany als coach zou Club zelfs geen kampioen worden. Dan zou Club met horizontaler voetbal in het peloton zitten", klinkt het bij de ex-speler van Anderlecht.

“Wat Clement bij Club goed doet, is zijn spelers belangrijk maken. Hij zet zichzelf in de schaduw. Dat zie ik niet bij Anderlecht en dat is het probleem.”

De Boeck ziet Clement als coach veel verder staan. “Pas op, met Clement zou dit Anderlecht ook geen kampioen worden. Daarvoor is er te weinig kwaliteit. Philippe zou er wel meer uithalen. Meer kansen, minder naïviteit.”