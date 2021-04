Anderlecht maakt selectie bekend voor kraker tegen Club Brugge: Stroeykens van de partij, andere aanvaller niet geselecteerd

Morgenavond staat in de Jupiler Pro League de topper tussen Anderlecht en Club Brugge op het programma. Bij Anderlecht is er een kleine verrassing in de selectie, want de 16-jarige Stroeykens is geselecteerd, terwijl Dauda niet van de partij is.

Anderlecht kan dit weekend een goede zaak doen in de strijd voor play-off 1. Dan moet er uiteraard wel gewonnen worden tegen Club Brugge. Deze avond heeft Anderlecht alvast haar selectie bekendgemaakt voor deze belangrijke wedstrijd. Zo is er op offensief vlak een plaats in de selectie voor Mario Stroeykens. De 16-jarige Stroeykens mocht dit seizoen al drie keer invallen in de Jupiler Pro League. Mohammed Dauda is dan weer niet van de partij. Selectie / Sélection. 🟣⚪ #ANDCLU pic.twitter.com/3HSiUhyrFv — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) April 10, 2021





