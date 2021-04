Alexandre De Bruyn na een moeilijke periode: "Ik was al dolgelukkig met de selectie"

Veel plezier heeft Alexandre De Bruyn nog niet gehad aan zijn overgang naar AA Gent. Een zware blessure gooide roet in het eten. Gisteren mocht hij invallen en hij kon zich ineens op het scorebord werken. Een opluchting bij de jonge middenvelder.

"De revalidatie heeft heel lang geduurd. Maar uiteindelijk verliep de invalbeurt als een droom hé. Ik was al dolgelukkig met de selectie. Maar dan mogen invallen en scoren, dat was gewoon fantastisch!"

De Bruyn weet echter dat hij nog niet topfit is. "Ik zal wel nog wat tijd nodig hebben voor ik 90 minuten kan volmaken. Het was tenslotte geen kleine blessure. Dus ik wil nu vooral matchritme opdoen en zo rustig opbouwen."

Nu hoopt De Bruyn vooral nog op Play-Off 2. "We moeten geconcentreerd blijven nu. Iedereen weet dat dit niet het seizoen is geworden waarop we hoopten, maar nu gaan we alles geven om alsnog PO2 te halen. Dat is het minste wat we kunnen doen. Voor mij was het inderdaad wel wat moeilijk om de ploeg niet te kunnen helpen. Maar iedereen binnen de club heeft met voor de volle 100% gesteund en dat maakte het prettig revalideren."