Nmecha ziet dat Anderlecht zijn voet naast Club kan zetten: "De andere teams zullen maar best oppassen"

Anderlecht heeft gedaan wat niemand nog verwacht had: terugkomen van een achterstand tegen Club Brugge. Man van de Match was zonder enige twijfel Lukas Nmecha, die de hele aanval van paars-wit droeg.

Nmecha zag Anderlecht terugvechten. "We weten hoe goed we kunnen zijn en vandaag waren we zelfs niet op ons best", aldus Nmecha. "Ik ben heel trots op het team. Dit betekent zoveel voor iedereen, tegen het beste team van de competitie, waarschijnlijk ook de kampioen. Maar als we deze vorm van bij het begin van het seizoen gehad hadden, dan hadden we er onze voet kunnen naastzetten."

Nmecha vocht zelf heel wat robbertjes uit met Kossounou en trok uiteindelijk aan het langste eind. "Ik heb wel wat duels gewonnen ja", lachte hij. "Ik krijg daarvoor ook veel tips van Vincent. Dat is toch een meerwaarde. Ik kon de bal ook bijhouden, dat is wel belangrijk geweest. Dit bewijst dat de andere teams toch zullen moeten oppassen voor ons."