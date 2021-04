Speler van Cercle Brugge kan rekenen op buitenlandse interesse

De 22-jarige aanvaller is aan een heel goed seizoen bezig bij Cercle Brugge. Dat gaat veel clubs niet onopgemerkt voorbij. De Engelsman kan rekenen op interesse van onder andere Racing Genk en AS Monaco.

Ike Ugbo, afgelopen zomer uitgeleend van Chelsea, doet het goed bij Cercle de Brugge. De jonge Engelse spits heeft 16 doelpunten gemaakt in 33 wedstrijden voor de groen-zwarten. AS Monaco, de eigenaar van Cercle Brugge, is naar verluidt geïnteresseerd om de optie te lichten en de aanvaller te kopen. De vraagprijs is vastgesteld op ongeveer 6 miljoen euro volgens de voetbalnieuwssite Goal.

Monaco zou de aanvaller dus kunnen kopen om hem in België uit te lenen en hem verder te laten rijpen of om hem volgend seizoen zelf in de ploeg te gebruiken. Er zijn echter nog kapers op de kust die de 22-jarige in de gaten houden. Onder andere Fulham, Genk, Bologna en Sampdoria zijn ook nog in de Cerclespits geïnteresseerd.