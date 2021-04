Brugs stadiondossier verzeilt opnieuw in onzekerheid: "Het is om moedeloos van te worden"

Club Brugge hoopt in 2023 intrek te nemen in een fonkelnieuwe voetbaltempel op Jan Breydel. De buren uit Cercle gaan dan weer uitwijken naar de Blankenbergse Steenweg, dat is althans de bedoeling.

Alle lichten leken enkele weken geleden op groen te staan voor de bouw van beide stadions, maar vrijdag volgde een koude douche. Een van de tegenstanders van het project is naar de Raad van State gestapt tegen het nieuwe gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP), dat begin dit jaar door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Dat betekent dat het hele proces van meet af aan opnieuw begint. Zeer frusterend, dat vindt ook Brugs schepen Franky Demon. "Het is om moedeloos van te worden", klinkt het in Het Nieuwsblad. Terug naar af “Was er geen beroep aangetekend, dan kon er gewerkt worden richting een bouwaanvraag. In plaats daarvan is het nu terug naar af. Maar we zijn niet naïef, we wisten dat dit kon gebeuren: voor sommigen is het glas nooit halfvol." Ook voor Club Brugge betekent dit nieuws een flinke domper op de feestvreugde. Cercle wil immers garanties op een eigen stadion vooraleer het Jan Breydel wil verlaten.