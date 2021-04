Opvolger van Rafa Benitez is gekend

Rafa Benitez was tot januari aan de slag als coach van de Chinese ploeg DL Pro. De voormalige manager van Real Madrid wordt opgevolgd door José Gonzalez.

Tussen de zomer van 2019 en januari 2021 was Rafa Benitez aan de slag bij de Chinese club DL Pro. Quique Setien, de ex-coach van FC Barcelona werd genoemd als mogelijke opvolger van de Spaanse succescoach. Uiteindelijk werd er gekozen voor José Gonzalez. Gonzalez trainde in het verleden al onder andere Malaga, Granada en Cadiz.

José Gonzalez kent de Chinese competitie al want hij trainde er al WH Zall en BJ Guoan. Ook als speler was Gonzalez al actief in China. Hij speelde in het jaar 1997 bij TJ Teda, de ex-club van voormalig Anderlechtspeler Frank Acheampong.