Losada mist zijn debuut niet, ex-Kortrijkspeler bekroond tot man van de match

De Amerikaanse voetbalcompetitie is gisteren van start gegaan, Hernàn Losada en zijn DC United hebben hun start niet gemist. De ploeg uit Washington won deze nacht de openingsspeeldag op eigen veld van New York City met twee tegen een.

Het nieuwe avontuur in de Verenigde Staten is van start gegaan voor ex-Beerschottrainer Hernàn Losada. De Argentijn en zijn ploeg konden direct de drie punten uit de brand slepen. Hines-Ike, eigendom van KV Kortrijk scoorde voor DC United en werd bekroond tot man van de match. Toch een beetje België boven dus aan de andere kant van de oceaan.

Losada verliet dit jaar in januari Beerschot voor een, naar eigen zeggen, onmisbare kans in ‘the land of the free’. Na Beerschot terug naar de hoogste klasse in België te hebben geholpen en twee jaar dienst gedaan te hebben als hoofdcoach, zoekt Losada dus zijn glorie in de Verenigde Staten. So far so good dus voor ‘the American dream’ van de Argentijn.