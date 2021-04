Hoe KV Mechelen potentiële opvolger Vranckx overtuigde: "Ambitieuze club is met wijze supporters en een mooi stadion"

KV Mechelen maakte gisteren de vrije overgang van Jannes Van Hecke bekend. De 19-jarige middenvelder komt over van Zulte Waregem en wordt op termijn gezien als de vervanger van Aster Vranckx.

“Maar vergelijk me alsjeblieft niet met Vranckx", zegt hij in GvA. "We spelen op dezelfde positie maar we zijn totaal andere types. Aster heeft meer body dan ik, ik moet het meer van mijn technische kwaliteiten hebben. Voor de rest ben ik iemand die altijd zijn truitje nat zal maken voor het team. Ik geef altijd alles wat ik in me heb.”

Van Hecke kreeg redelijk veel speeltijd bij Essevee, dat hem ook graag wou houden. KVM kon hem echter overtuigen. “Omdat het een mooie, ambitieuze club is met wijze supporters en een mooi stadion. Het is een club die me altijd heeft aangesproken. Het DNA van de club trekt me aan. Ik hoop er als speler te kunnen doorgroeien en op termijn een vaste basisplaats te veroveren.”