Leandro Trossard verliest met Brighton tegen degradant Sheffield FC

Brighton verloor verrassend van Sheffield FC met 1-0 ondanks een Rode Duivel en de inbreng van een voormalig Club Brugge speler.

In en rond Sheffield was het treurnis alom algelopen week. Sinds vorig weekend is namelijk de degradatie naar de Championship een feit. Blijkbaar waren ze van plan om al strijdend ten onder te gaan.

Bij Brighton stond Leandro Trossard in de basis maar hij kon niet voorkomen dat Sheffield in de 19de minuut op voorsprong kwam via McGoldrick. Brighton had het balbezit en veruit de meeste kansen maar het was zo een avond dat het niet mee zat.

Trossard werd uiteindelijk in de 82ste minuut vervangen door ex-Club Brugge speler, José Izquierdo. De voormalige smaakmaker van Jan Breydel kon het tij niet meer keren voor Brighton. Zo verloren ze verrassend tegen kersvers degradant met 1-0.

Door de zege verandert er niets aan de situatie van Sheffield. Ze blijven laatste staan in de stand. Brighton is nog niet zeker van het behoud. Het kan mathematisch nog worden ingehaald door Fulham. Al moet Fulham nog 7 punten goedmaken op 5 wedstrijden.