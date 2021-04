Eindelijk: ex-lieveling Club Brugge maakt wederoptreden na twee jaar(!) afwezigheid

Na heel veel blessures is er eindelijk licht aan het schijnen aan het einde van de tunnel voor José Izquierdo.

Brighton & Hove Albion nam het zaterdagavond op tegen Sheffield United. In minuut 82 kwam José Izquierdo in de plaats van Leandro Trossard.

Twee jaar buiten strijd

Het was voor hem zijn eerste officiële speeltijd sinds 27 april ... 2019. Bijna twee volledige jaren was hij dus buiten strijd.

En dus was coach Graham Potter na de match een gelukkige mens in The Argus: "Hij heeft een heel moeilijke periode achter de rug, dus het is heel goed voor hem om terug op het veld te staan."