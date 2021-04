Jan Mulder laat zich uit over positie De Bruyne bij Manchester City: "Het is een beetje als seks zonder ..."

Kevin De Bruyne was opnieuw een van de sterkhouders van Manchester City op bezoek bij PSG. De Rode Duivel scoorde en was zeer actief, maar moest als valse spits ook heel hoog storen. En dat lokte toch ook wat wrevel op bij de analisten.

"Ik wil Kevin De Bruyne een rijtje lager op het veld zien, ik begrijp het echt niet. Soms mis ik een spits die echt naar de eerste paal gaat bij Manchester City. Dat heeft De Bruyne niet in zich. Aguëro, Cavani, Falcao, … Dat soort spelers hebben dat wel", aldus Jan Mulder bij VTM 2 in zijn analyse.

Eerste paal

"Ik zie het niet. Ik ben een bewonderaar van Kevin De Bruyne en Pep Guardiola. Je kan zonder spits spelen, maar het is toch een soort seks zonder … gohja, ik durf het niet zeggen. Enfin: zonder spits, ik word er niet echt heet van. Het is eromheen draaien en prachtig spelen."

"Wat ligt hij daar mooi en zij ook en we draaien er wat omheen. Maar op een gegeven moment … eerste paal. Iemand met een instinct in het strafschopgebied. Kevin De Bruyne is veel beter dan zo’n eenvoudige spits, maar we hebben zo’n spits wel nodig."