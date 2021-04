Toekomst van paars-witte sterkhouder is nog hoogst onduidelijk: "Het is er niet gelukt, maar ik zou het zo opnieuw doen"

Door de vele huurlingen is het nog koffiedik kijken hoe de kern van Anderlecht er volgend zal uitzien. De kapitaalsverhoging geeft sportief manager Peter Verbeke echter de mogelijkheid om enkele sterkhouders langer aan boord te houden.

Een verlengd verblijf van Lukas Nmecha is de absolute hoofdprioriteit van paars-wit, maar hij is niet de enige huurling die een sterk seizoen speelt in Brussel. Matt Miazga is al een hele tijd de rots in de branding centraal in de defensie bij de recordkampioen.

De Amerikaan weet niet of hij volgend seizoen nog in het Lotto Park voetbalt. "Ik kan er niks zinnigs over zeggen", zegt hij in Het Laatste Nieuws.

"Wat ik wel kwijt kan, is dat mijn tijd bij Chelsea normaal gezien geen vervolg zal krijgen. Het is er niet gelukt, maar ik zou het zo opnieuw doen, hoor. Ik heb veel respect voor Chelsea, heb er verschrikkelijk veel geleerd, trainde er met sterren als Eden Hazard en mocht twee keer meedoen in de Premier League. Onvergetelijk."