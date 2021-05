Mannaert licht een tipje van de BeNeLiga-sluier op: "Er zijn clubs die voorstellen om eerst tot nieuwjaar in de eigen nationale competitie te spelen"

Club Brugge is één van de absolute roergangers van de BeNeLiga. Hét momentum is gekomen om de grensoverschrijdende competitie op te richten. Al zijn de Belgische en Nederlandse clubs er nog niet uit hoe het format er zal uitzien.

“Er zijn clubs die voorstellen om eerst tot nieuwjaar in de eigen nationale competitie te spelen”, doet Vincent Mannaert de mogelijke scenario’s uit de doeken in Het Laatste Nieuws. “Vervolgens spelen bijvoorbeeld de zes beste clubs van elk land tegen elkaar in een BeNeLiga.”

Club Brugge staat echter niet te springen voor dat format. “Wij zijn voorstander van één geïntegreerde competitie met tien Nederlandse en acht Belgische clubs. We merken overigens dat het merendeel van de clubs het andere voorstel te ingewikkeld vinden.”