Nieuwe trainer voor de beloften van Anderlecht? Nederlander, die op dit moment voor Ajax werkt, moet opvolger van Craig Bellamy worden

Krijgen de beloften van Anderlecht een nieuwe trainer? De kans is bestaande, want Robin Veldman, op dit moment actief bij de jeugd van Ajax, zou wel eens de nieuwe coach van de club kunnen worden.

Tot voor kort was Craig Bellamy nog de trainer van de beloften van Anderlecht, maar door het vertrek van Frutos ging Bellamy aan de slag bij de hoofdmacht van de Belgische topclub. De beloften moesten dus op zoek naar een nieuwe trainer.

Volgens Het Laatste Nieuws is Anderlecht via deze zoektocht uitgekomen bij Robin Veldman. De Nederlander is nu nog actief bij de jeugd van Ajax, maar hij zou wel open staan voor een nieuwe uitdaging in België.