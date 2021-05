Zo zullen de Europese tickets verdeeld worden in de BeNeLiga: "Clubs als Standard, Gent en Vitesse willen op die manier perspectief op Europees voetbal behouden"

2021 wordt het jaar dat de BeNeLiga boven de doopvont wordt gehouden of wordt begraven vooraleer het ooit begonnen is. Eén van de grote discussies lijkt een verrassende oplossing te krijgen.

De verdeling van de Europese tickets zorgde de voorbije maanden voor een pak vraagtekens. Het is namelijk niet de bedoeling dat België en Nederland in de toekomst samen pakweg vijf toegangsbewijsjes te verdelen hebben.

“Bij de besprekingen communiceert de UEFA met de nationale voetbalfederaties”, aldus Vincent Mannaert in Het Laatste Nieuws. “Maar de Europese voetbalbond heeft wel de deur geopend voor de zogenaamde ‘cross border competitions’ en de invulling daarvan.”

“De landen uit voormalig Joegoslavië zoeken naar een samenwerking, in Ierland en Schotland begint er stilaan het één en ander te bewegen. Sommige Scandinavische landen zoeken toenadering tot elkaar.”

“In die context zullen de federaties elk hun Europese tickets behouden”, besluit de algemeen manager van Club Brugge. “Voor een BeNeLiga met pakweg vijf Europese tickets bekom je geen draagvlak.”

Een voorbeeldje: indien Club Brugge slechts vierde eindigt in de BeNeLiga na pakweg AFC Ajax, PSV en AZ Alkmaar zal blauw-zwart wél het Belgische Champions League-ticket pakken. Omgekeerd kan je als club enkele plaatsen voor een Nederlands team eindigen en de noorderburen met het ticket zien gaan lopen.”

“Zo’n regeling is namelijk heel belangrijk voor sommige clubs”, kan Mannaert zich verzoenen met het systeem. “KAA Gent, Standard, Vitesse,... Voor zo’n clubs is het belangrijk dat ze perspectief op Europees voetbal kunnen houden. Dat is niet altijd geval met een gewone verdeling.”