Antwerp Community Trust betaalt 'ownergeld' terug

Het supporterscollectief ACT as ONE betaalt zijn leden hun 'ownergeld' terug.

De vzw Antwerp Community Trust, kortweg ACT as ONE, is op maandag 24 maart 2014 opgericht door een groep supporters die ernaar streeft om de Antwerp-fans inspraak te geven in het traject van hun club. Over de jaren is de doelstellingen veranderd onder andere door de gezonde financiële situatie van Antwerp nadat Paul Gheysens deze overnam. ACT as ONE wil zich nu volop toespitsen op het ondersteunen en uitbouwen van de Antwerp community. Daarom bieden ze de mogelijkheid aan hun leden (owners) om hun geld terug te krijgen.

Lees hieronder het volledige bericht van ACT as ONE

Wij krijgen vragen over het standpunt van het bestuur van ACT as ONE over de abonnementsprijzen voor het seizoen 2021-’22 van Royal Antwerp Football Club, de FC van ons hart. Wij stellen vast dat het bestuur van RAFC de fans nodig heeft om onze Football Club verder uit te bouwen. De prijzen van de abonnementen liggen daarmee in lijn. Het huidige debat over de RSZ-bijdrage van profvoetballers in België is een illustratie van hoe belangrijk de bijdrage van supporters binnenkort kan, en wellicht zal worden.

Covid-19 heeft er bij iedereen ingehakt. Velen onder ons, de Antwerp-community op zijn breedst genomen, lijden financieel verlies of hebben weinig overschot. De Antwerp Community Trust (ACT) kan je met de mogelijkheid om je ‘ownergeld’ van ACT as ONE terugbetaald te krijgen, misschien helpen om je abonnement bij RAFC voor volgend seizoen (2021-’22) financieel makkelijker ‘draaglijk’ te maken.

Uiteraard doe je met je eigen geld wat je zelf wil – dat staat daar los van.

Hoe groot het verlies van ons ledenaantal ook zal zijn – met het terugbetaald krijgen van je ‘ownergeld’ geef je ook je lidmaatschap van ACT as ONE op; ACT as ONE blijft zeker bestaan. Dat vertaalt zich concreet in een heropstart van de Antwerp-Communityraad aan het einde van dit voetbalseizoen, met als eerste grote doelstelling om in de nazomer een sportmarkt te organiseren op de gronden van de Bosuil. Vorige zomer (2020) hadden ACT as ONE, RAFC en het district Deurne daarover al een princiepsakkoord, maar toen gooide Covid-19 roet in het eten. De sportmarkt brengt ‘sport’, de community rond Royal Antwerp FC en in Deurne, gezelligheid en toegankelijkheid samen. Dit is slechts het begin van meer projecten die we met ACT as ONE mee op ons zullen nemen. De verdere doelstellingen van ACT as ONE, en bijvoorbeeld wat er met het resterende kapitaal van ACT as ONE zal gebeuren, is onderwerp voor de Algemene Vergadering, die wij van zodra de coronamaatregelen het toelaten, fysiek zullen organiseren.

Om je ‘ownergeld’ ter waarde van 125 € terugbetaald te krijgen, vul daarvoor het formulier in via de website van ACT as ONE. Deel a.u.b. deze informatie want misschien bereiken wij niet iedere owner met dit bericht.

De link zal beschikbaar zijn tot 31 mei 2021. Afhankelijk van het aantal leden dat zijn ‘ownergeld’ terugbetaald wil krijgen, zullen wij dan communiceren binnen welke tijdspanne je je geld terug op je bankrekening mag verwachten. Ons doel is om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Als er honderd mensen hun ‘ownergeld’ terugbetaald willen, dan gaat dat sneller voor elkaar zijn dan als er vijfhonderd mensen dat willen. Daarvoor rekenen wij op jullie begrip.

Met rood-witte groet

Het bestuur van ACT as ONE