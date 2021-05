Waar ligt de toekomst van Lang? "Hij heeft zijn energie nu nodig om te focussen"

Je kan Noa Lang stilaan de publiekslieveling beginnen noemen van Club Brugge. De Nederlandse flankaanvaller is heel belangrijk voor zijn ploeg en is regelmatig ook goed voor een doelpunt en/of een assist. Maar waar ligt de Nederlander zijn toekomst nu?

Philippe Clement had het al eens met Noa Lang over de toekomst. Leeds zou heel geïnteresseerd zijn, maar ook een verlengd verblijf in Brugge is natuurlijk nog altijd mogelijk. Clement vertelde in een interview met Het Nieuwsblad dat zijn winger pas na het seizoen over de toekomst zal beslissen.

“Niet zo lang geleden heb ik met Lang gebabbeld. Toen heb ik hem één ding gezegd: denk pas na het seizoen over je toekomst. En hij heeft mij bevestigd dat dat ook zijn plan is. Noa zegt zelf dat het de eerste keer is in zijn carrière dat hij zo veel wedstrijden op één seizoen speelt, en dat kort na elkaar. Daarom heeft hij al z’n energie nu op het veld nodig. Eerst kampioen spelen met de ploeg, daarna nadenken: ik vind dat een heel volwassen houding voor zo’n jonge kerel”, aldus Philippe Clement in Het Nieuwsblad.