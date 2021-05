Anderlecht-coryfee ziet De Ketelaere niet slagen bij Italiaanse topclub: "Hij is niet constant in zijn prestaties en heeft dit seizoen toch veel op de bank gezeten"

Het was het jaar van de grote doorbraak van Charles De Ketelaere bij Club Brugge. De youngster liet onder meer in de Champions League al zijn grote potentieel zien.

De middenvelder wordt in verband gebracht met enkele grote clubs, zo zou onder meer Napoli interesse tonen. Bertrand Crasson, ex-speler van Anderlecht en de Rode Duivels, vindt een overstap naar de Italiaanse topclub te vroeg voor De Ketelaere.

"Hij is een heel jonge jongen en zou ten onder kunnen gaan aan de druk bij een club als Napoli", zegt hij aan Radio Kiss Kiss. "Hij is niet constant in zijn prestaties en heeft dit seizoen toch veel op de bank gezeten. Hij heeft zeker talent genoeg, maar ik denk dat hij nog te jong is voor een veeleisende club als Napoli."