Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 1 van de play-offs!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Sinan Bolat. Het was moeilijk een doelman zoeken gezien de vele goals die vielen op speeldag 1 in de play-offs, maar Bolat voorkwam wel een paar keer dat Mechelen in de eerste helft de schaapjes op het droge had.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Vanlerberghe was opnieuw sterk bij Mechelen achterin en voorkwam met een paar sterke blocks Gentse goals, Miazga hield lange tijd Dost en co af en Theate stak heel Luik in zijn achterzak in alweer een geniale partij.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we nog meer Oostends geweld. Hjulsager bediende en werkte af, D'Arpino was hét toonbeeld van hoe de Kustboys dit seizoen al vaker scoorden. De ingevallen Bruun Larsen maakte het verschil voor Anderlecht, Miyoshi deed dan weer Refaelov vergeten bij Antwerp.

Aanval

Voorin konden we haast niet naast de wervelwinden Bongonda en Ito, terwijl Bas Dost met een doelpunt en assist toch een belangrijk Brugs punt in huis hield.

Dat levert dan onderstaand elftal op: