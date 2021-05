John van den Brom: "Stap dichter bij plaats twee, maar begin nu niet over titel"

KRC Genk deed vrijdagavond een erg goede zaak in de strijd om plaats twee. Bovendien nadert het tot op vijf punten van leider Club Brugge, dat de Champions' play-offs aanvatte met een op zes.

"Ik ben zeer blij met dit resultaat", trapt Van den Brom een open deur in. "Al vond ik dat we in de eerste helft de onderliggende partij waren. We kwamen moeilijk onder hun druk uit, we vonden de vrije man niet. Daardoor moesten we te snel en te vaak voor de lange bal kiezen."

"In de tweede helft werden we natuurlijk geholpen door die fantastische goal van Paul Onuachu. Daarna zag je toch maar weer hoe goed dit team kan voetballen. Ook die tweede en derde goal waren weer fantastisch."

"Drie dingen stonden centraal voor ons in aanloop naar deze wedstrijd: mentaliteit, energie en discipline. Het maakt me trots dat we andermaal zo'n collectief sterke prestatie leveren. En we hebben voor het eerst dit seizoen gewonnen tegen Club Brugge, dat was toch ook een dingetje. Dankzij deze zege komen we een stap dichter bij plaats twee en een Champions League-ticket. Maar ga nu alsjeblieft geen vragen liggen stellen over een eventuele titel", besluit de Nederlander.