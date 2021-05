Spelers Antwerp willen geen commentaar geven: "Ik begrijp hun ontgoocheling en de woorden die ze daarvoor gebruiken"

De spelers van Antwerp trokken al vloekend naar de kleedkamer en wilden er niet meer uitkomen om reacties te geven. Recht de bus op en naar de Bosuil. Want ze voelden zich onrecht aangedaan. "Ik kan hen begrijpen", zei Frank Vercauteren.

De spelers maakten een statement. En natuurlijk wou de club hen ook beschermen voor zware uitspraken. Want die vielen er wel in de kleedkamer. "Ik kom van de kleedkamer en dat kan je niet beschrijven wat je daar op de gezichten zag. Daarom ook dat we hun frustraties laten bezinken en ze afstand laten houden van eventuele commentaren. Commentaren die je ook zou begrijpen. Ik begrijp hun ontgoocheling en de woorden die ze daarvoor gebruiken.

Vercauteren was zelf ook bijzonder boos over de scheidsrechtersbal waaruit het doelpunt viel, maar kon zich bedwingen. "We hebben op alle vlakken getoond wie vandaag de beste was. Mijn spelers hebben perfect gedaan wat ze moesten doen. De solidariteit, het blok, de kwaliteit,... alles was aanwezig. We kunnen alleen maar fier zijn op de prestatie."